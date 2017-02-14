Роботу науково-експертної групи з будівництва нового смієттєзвалища продовжено

Роботу науково-експертної групи для встановлення відповідності земельної ділянки нормативним вимогам до облаштування полігону та будівництва об’єктів поводження з твердими побутовими відходами продовжено до 20 лютого.

Таке рішення прийнято відповідно до рекомендацій заступника керівника науково-експертної групи – доцента Національного лісотехнічного університету України Юрія Зими, у зв’язку з неповнотою попередніх відомостей щодо земельної ділянки площею 12,8 га на території колишнього гірничо-хімічного підприємства “Сірка“ у Яворівському районі Львівської області, інформує прес-служба ЛМР.

Фахівці мають надати висновки щодо можливості розташування нового полігону на території колишнього гірничо-хімічного підприємства «Сірка» у Яворівському районі.

Нагадаємо, роботу цієї групи очолює академік Національної Академії наук України, Герой України Ігор Юхновський.

Перше засідання науково-експертної групи відбулось 31 січня цього року. Наступне засідання заплановане на цей четвер.

  • Oksana Dimit

    На науковців чиниться тиск з боку влади . Є бажання найлегшим способом забрати сміття зі Львова і “освятити” рішенням комісії. Видатний еколог Гройсман (випускник МАУП) вирішує , що на території СІрки повинен бути полігон ТПВ .Там поруч величезне чисте озеро(водяться риба і раки) , санаторій “ШКЛО” .орнітологічний заказник ,заповідник “Розточчя” .На ділянці карстові землі(пустоти) ,підземні джерела .Інфільтрат від сміття рознесе отруту по всьому району і в Польщу, забруднить воду. Що зараз робиться із водоймищем інфільтратів в Грибовичах?Вода, земля, в Грибовичах , Малехові забруднена в сотні разів вище норми .І забруднення буде там ще кілька десятків років. Громада Яворівщини не дозволить щодного полігону ТПВ . Будуйте сміттєзвалища біля своїх будинків пани Гройсман ,Синютка , Садовий