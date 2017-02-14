Під час VII Львівського напівмарафону збиратимуть кошти для лікування Іринки Бурки

У рамках VII Львівського напівмарафону традиційно відбудеться “Благодійна четвірка”

Долаючи дистанцію 4 кілометри, учасники зможуть долучитися до збору коштів для Іринки Бурки, 2011 року народження, що хворіє на нейробластому 3 стадії (онкозахворювання, рак).

Про це повідомляють на Фейсбук-сторінці Львівського напівмарафону.

Зараз дівчинка проходить хіміотерапію в клініці Рамбам (Хайфа, Ізраїль). Повний курс лікування, який включає трансплантацію кісткового мозку та радіоопромінення, за попередніми підрахунками, становитиме 319 000 доларів. На теперішній час вже зібрано 58% від вказаної суми.

Усі зібрані в рамках забігу кошти будуть передані на лікування дівчинки!

Детальну інформацію про Іринку, її батьків та перебіг лікування можна дізнатися в групі за посиланням: https://www.facebook.com/groups/681967638622241/

Нагадаємо, VII Львівський напівмарафон відбудеться 23 квітня. Дистанція пробігу становить 21,1 кілометра. Старт відбудеться біля Оперного театру. Маршрут пролягатиме: пр. Свободи -пл. Галицька – пл. Соборна – вул. Пекарська – вул. Мечнікова – вул. Левицького – вул. Погулянка – і далі парком Погулянка.

Кожен учасник змагань повинен зареєструватись для участі у змаганнях, пройшовши попередню електронну реєстрацію, або безпосередньо у Секретаріаті змагань, що працюватиме 22 квітня 2017 року. Реєстрація за посиланням: http://ua.runstyle.com.ua/tournament_view.php?tid=44

Нагадаємо, торік переможцем марафону став Тарас Сало. Він показав результат 1 год. 09 хв. 59 сек.

Більше про Львівський напівмарафон дізнайтеся на сайті marathon.lviv.ua