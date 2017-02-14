Наталка Карпа в День святого Валентина представила автобіографічний кліп. Відео

У найромантичнішому місті світу співачка не тільки насолоджувалася медовим вікендом, але і відзняла нову відеороботу.

Наталка Карпа разом з чоловіком Євгеном Тереховим з’їздила у весільну подорож до Парижа і повернулася зі столиці Франції не з порожніми руками. У найбільш романтичному місті світу співачка не тільки насолоджувалася медовим вікендом, але і відзняла нову відеороботу на сингл “Плюс один”.

“Це відео наскрізь пронизане натхненням і коханням. У ньому практично немає постановочних сцен – ми просто гуляємо містом, сміємось, бешкетуємо, п’ємо каву, їмо круасани… А режисер Лесь Панчишин спіймав на камеру всі найатмосферніші моменти”, – каже Наталка Карпа

Співачка зізналася, що відеокліп “Плюс один” автобіографічний і дуже особистий для неї. Крім того, що вона в кліпі знялася з чоловіком “Титановим Джексоном” – сама ще й написала музику до пісні.

Це була перша подорож до Парижа, як для Наталки, так і для Євгена. Співачка вирішила презентувати відеороботу на річницю пропозиції руки і серця. Нагадаємо, рік тому напередодні Дня Закоханих – Євген Терехов запропонував Наталці Карпі вийти за нього заміж перед півторатисячним залом під час концерту гурту “Антитіла” у Львові. Співачка сказала: “Так”. У вересні минулого року пара зіграла весілля, пише segodnya.ua.