На трасі Київ – Чоп встановили сучасне освітлення

Освітлення такого типу не засліплює водіїв і має автоматичну систему увімкнення

У Львівській області на автомобільних дорогах загального користування встановили 50 LED-світильників на світлодіодах. Їх змонтували і підключили на 32-ох кілометрах міжнародної гілки автодороги Київ — Чоп. Сучасні ліхтарі дозволяють економити до 30% електроенергії.

Про це повідомили у Службі автомобільних доріг у Львівській області.

“Освітлення такого типу не заважає руху транспорту, адже не засліплює водіїв, – розповів начальник Служби автомобільних доріг у Львівській області Руслан Кандибор. – Окрім того, таке освітлення має автоматичну систему увімкнення. Датчики спрацьовують при сутінках та за умов мряки. Також LED-світильники мають дуже довгий термін служби і забезпечують якісне освітлення самої дороги”.

За його словами, LED-прожектори придбали за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку. Вартість контракту до 2021 року становить 65,5 мільйонів євро. Таке освітлення намагатимуться встановити на дорогах усіх районних центрів області.

Крім того, у Службі автомобільних доріг Львівщини розповіли, що ставлять освітлення і через нерегульовані пішохідні переходи вздовж трас. На сьогодні підсвіченими є вже 50 таких переходів. Два з них експериментально працюють на сонячних батареях.