На Сихові юнак крав автомобільні запчастини для свого авто

Сьогодні близько 2 години ночі, під час відпрацювання проблемних ділянок, де здійснюють крадіжки з автомобілів, зокрема в дворах де водії масово залишають свої транспортні засоби на ніч, екіпаж патрульної поліції на вулиці Полуботка виявив підозрілу особу.

Чоловік помітивши автомобіль поліції різко змінив напрямок руху, при цьому скинувши щось у кущі. Патрульні поліцейські наздогнали даного громадянина та знайшли в кущах ковпаки від коліс. Мужчина не зміг пояснити звідки в нього дані запчастини та що він робить так пізно за цією адресою. Патрульні обстежили прилеглу територію та виявили автомобіль Chevrolet Lacetti, у якого були відсутні два ковпаки на колесах.

18-річний громадянин зізнався, що викрав їх для власного транспортного засобу. На місце події викликали слідчо-оперативну групу, інформує прес-служба Патрульної поліції Львова.