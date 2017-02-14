На Львівщині працівника лісництва засудили до 3 років позбавлення волі за незаконну вирубку дерев

Через халатне ставлення посадовця до своїх службових обов’язків з охорони і захисту лісу державі було завдано збитків на суму 371 тисяча гривень.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Працівники Управління захисту економіки у Львівській області встановили, що з грудня 2014 року по березень 2015 року через службову недбалість майстра дільниці лісництва, в одному з лісогосподарських підприємств було незаконно зрубано 54 дуби загальною масою 112,6 кубометра. Сума збитків, завданих державі, становить 371 тисячу гривень.

Посадовцю було повідомлено про підозру у скоєння кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

За вироком Кам’янка-Бузького районного суду майстер дільниці засуджений до трьох років позбавлення волі із встановленням іспитового строку терміном два роки та оштрафований на суму в розмірі 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (4250 гривень).