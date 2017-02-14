Львівський УКРОП долучається до мітингу на підтримку торговельної блокади окупованих територій Донбасу

21 лютого, о 9:00, під стінами Верховної Ради в Києві відбудеться мітинг «СКАЖИ «НІ» БІЗНЕСУ НА КРОВІ ГЕРОЇВ».

Політична партія «Українське об’єднання патріотів – УКРОП» разом із волонтерами, активістами та учасниками АТО вимагатиме:

• Ухвалити закон про статус окупованих територій, який має заборонити вести економічні відносини з ОРДЛО;

• Створити тимчасову слідчу комісію з перевірки двостороннього товарообігу між окупованими територіями Донбасу та Україною.

Ігор Телішевський, голова Львівського обласного осередку УКРОПу: “Якщо в когось є сумніви, чи потрібен цей закон, чи зможе Україна обійтися без вугілля та електрики від терористів, – подивіться в очі бійцям, вдовам і матерям, сини яких зараз у полоні! Їм байдуже, хто й скільки коштів втратить від блокади, адже їхнє горе не компенсувати ніякими грошима”.

Зауважимо, що лише за 2015 рік із непідконтрольної території вивезли 16 мільйонів тонн вугілля, а 47% вартості за антрацит отримують терористи, як податок за постачання палива в державні компанії «Центренерго». Сума тіньових прибутків наближених до влади олігархів сягає понад шість мільярдів гривень на рік.

Ще в 2015 році Президент України пообіцяв припинити фінансування терористів, які захопили українські землі. Втім, і досі жодних кроків, щоб це припинити, не було зроблено ні Президентом, ні Верховною Радою. Війна триває вже третій рік, гинуть українські військові, залишаються обездоленими сотні родин, Україна потерпає від нападів терористів і водночас влада використовує залізницю як основну артерію для торгівлі вугіллям із бандитами. Це варто припинити. Торговельна блокада має обезкровити окупантів.

Про деталі поїздки можна дізнатись у Львівському обласному офісі “Українського об’єднання патріотів – УКРОП”, вул. Січових Стрільців, 5 або за телефоном: 0966325499