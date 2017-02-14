Львівщина отримала обласну програму розвитку лісового господарства

На Львівщині ухвалили 5-річну обласну програму розвитку лісового господарства, – відповідне рішення було прийняте сьогодні, 14 лютого, на сесії Львівської облради.



Як розповів один із ініціаторів та авторів програми, голова екологічної комісії Львівської обради, керівник фракції «Народний контроль» Андрій Білоус, мета програми – забезпечення сталого розвитку галузі, збереження і примноження лісів в області.

«Ухвалення такої програми давно було на часі. Львівщина – одна із найбільш лісистих областей в Україні. Ліси займають майже 32% території регіону. Та всі ми прекрасно знаємо, що сьогодні відбувається у лісовому господарстві. Галузь – здебільшого збиткова. Ліси масово вирубуються або ж гинуть без належного догляду. Очевидно, що така ситуація потребувала негайної реакції, якщо ми хочемо зберегти лісове багатство», – пояснив він.

Зокрема, реалізація програми передбачає кілька ключових моментів – упорядкування землекористування лісовими територіями, оновлення матеріальної бази лісових господарств, регулярне проведення захисних заходів тощо.

«Серед важливих моментів – відновлення та збереження лісів через нові насадження. Адже проблема полягає навіть не лише у вирубці, а в тім що роками не проводилися відновні роботи», – додає Андрій Білоус.

Загальний обсяг фінансування програми на 5 років – 3,6 млрд грн. Зокрема, цьогоріч заплановано використати 637 млн грн. Джерела фінансування – державний та місцеві бюджети, власні кошти лісокористувачів області. Кошти на лісовідновлення також будуть передбачені в обласному фонді охорони навколишнього середовища.

Нагадаємо, у 2017 році в обласному бюджеті уперше закладено кошти – 2,5 мільйони гривень – на збереження та захист лісів Львівщини.