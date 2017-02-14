Четверо львів’ян відзначили понад столітній ювілей

Цього року четверо містян-довгожителів відзначили свої уродини. До них з вітаннями завітали працівники управління соціального захисту міста та вручили їм грошові допомоги.

Зокрема, 6 січня свій 102-й рік народження відзначила мешканка Франківського району міста – Сенишина Агафія Михайлівна; 5 та 8 лютого 101-й рік народження відзначили мешканки Личаківського району – Шевченко Анастасія Трохимівна та Франківського району – Буслович Сара Мордухівна. А вже 10 лютого свій 103-й рік народження відзначила мешканка Франківського району – Видумська Лідія Йосифівна.

«До кожного з уродинників завітали працівники управління соціального захисту із вітаннями від Львівської міської ради та вручили грошову допомогу в розмірі 5000 грн. Власне, цього року виплату збільшено, у порівнянні з минулими роками, у 5 разів, адже враховуючи сьогоднішній рівень цін на товари та послуги, є доцільність збільшення розміру такої допомоги. Хочу побажати нашим дорогим уродинникам міцного здоров’я та життєвих сил, нехай турбота та вдячність оточує їх щодень», – зазначила начальник управління соціального захисту ЛМР Наталія Демкович.

Нагадаємо, допомогу довгожителям міста виплачує управління соціального захисту Львівської міської ради, згідно з розпорядженням міського голови від 14.12.2016 № 693 «Про надання одноразової матеріальної допомоги особам, яким у 2017 році виповнюється 100 і більше років – мешканцям міста Львова з нагоди відзначення 100-річчя, 101-річчя, 102-річчя, 103-річчя, 105-річчя та 108-річчя».