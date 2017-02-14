Через 800 пачок цигарок мешканець Львівщини позбувся автомобіля

Сьогодні, 14 лютого, у пункті пропуску «Краковець – Корчова» митники затримали 20-річного мешканця Львівщини, який хотів вивезти без митного контролю майже 800 пачок цигарок.

Тютюнові вироби двадцятирічний мешканець Львівщини напакував у конструктивні порожнини та спеціально виготовлені сховки автомобіля «Фольксваген».

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДФС у Львівській області.

Під час перетину кордону чоловік обрав смугу спрощеного митного контролю «зелений коридор». Однак у працівників митниці виникли підозри щодо приховування від митного контролю товарів. Тож автомобіль було скеровано в бокс поглибленого огляду транспортних засобів та товарів. Там під час спільного митно-прикордонного контролю транспортного засобу виявлено приховані від митного контролю 780 пачок сигарет без марок акцизного збору України.

Так, громадянин України порушив порядок проходження митного контролю через смугу спрощеного митного контролю «зелений коридор» та вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з використанням спеціально виготовлених сховищ. Такі дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч.1 ст.483 Митного кодексу України.

За цим фактом складено протокол. Товар та автомобіль вилучено. Їх вартість буде встановлено додатково. Справу скерують до суду.