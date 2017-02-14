Аби завершити реконструкцію Львівського перинатального центру цьогоріч, потрібне співфінансування з обласного бюджету, – Михайло Гичка

Виділених Кабміном 45 млн грн на реконструкцію Львівського перинатального центру є недостатньо. Аби завершити ремонтні роботи цьогоріч потрібне співфінансування з обласного бюджету.

З цією заявою виступив голова медичної комісії обласної ради Михайло Гичка сьогодні, 14 лютого, під час пленарного засідання, інформує прес-служба Львівської облради.

«Те, що Кабмін виділив 45 млн грн на реконструкцію Перинатального центру є дуже і дуже добре. Однак, аби ремонтні роботи були завершені цьогоріч потрібно додаткові кошти. Наша комісія звертається до Львівської обласної ради з проханням розглянути можливість співфінансування з обласного бюджету», – зазначив Михайло Гичка.

Нагадаємо, напередодні трудовий колектив Перинатального центру виступив на засіданні медичної комісії. Працівники наголосили, що виділених Кабміном грошей є недостатньо, тож звернулися до обласної ради відшукати можливість співфінансування з обласного бюджету.

Довідка

Львівський обласний клінічний перинатальний центр – найпотужніший медичний заклад охорони материнства і дитинства Львівщини. З вересня 2013 року його закрили на реконструкцію.

Щорічно у ЛОКПЦ надавалась медична допомога більше 8 000 пацієнтів: близько 4000 пологів і 4800 оперативних втручань. Роботу основного медичного закладу охорони здоров’я матері та дитини у Львівській області забезпечували 437 висококваліфікованих медичних працівників, з яких близько 60% – лікарі вищої кваліфікаційної категорії. У лікарні функціонувало 8 відділень, де налічувалось 255 ліжко-місць.