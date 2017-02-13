Захворюваність на грип і ГРВІ у Львові та області зростає

Найчастіше хворіють діти віком до 17 років

Як повідомив «Львівську газету» заступник директора ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України» Олег Когут, минулого тижня в області захворіло11102 особи, що на 950 осіб більше, ніж позаминулого тижня. Понад 56% серед захворілих – це діти віком до 17 років. Епідпоріг перевищено лише у Сокальському районі в 1,3 разу. Жодна школа в області не закрита.

Дещо зросла захворюваність на грип і ГРВІ і у Львові. Минулого тижня зафіксовано 4330 хворих, що на 244 особи більше, ніж позаминулого тижня. Із загальної кількості хворих діти становлять 51%. Утім, епідпоріг не перевищено.

Слід зауважити, що це дані лише про тих хворих, котрі звернулися по медичну допомогу до медиків. Однак є й доволі багато таких, які лікуються самотужки й скільки їх, точно ніхто не знає.

За прогнозами медиків, захворюваність й надалі буде зростати, принаймні найближчі два тижні. Чи дійде до перевищення епідпорогів, важко сказати, але лікарі радять максимум уваги приділити профілактичним заходам.

Якщо ви чи хтось із рідних захворів, Олег Миколайович радить не займатися самолікуванням, а відразу звертатися по допомогу до лікарів. І краще не йти в поліклініку, щоб не наражати на ускладнення себе і не заразити інших, а викликати лікаря додому. Особливо, коли захворіли діти.

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