Забудувати Бригідки: що буде у Львові на місці СІЗО

Міністерство юстиції пропонує там спорудити житлову або комерційну нерухомість

Міністерство юстиції України планує побудувати у Львові новий СІЗО. Ним замінять будівлю, відому у Львові як Бригідки – споруду колишнього монастиря, яка вже більш ніж 200 років незмінно виконує функцію в’язниці. Натомість легендарну будівлю разом з територією пропонують віддати приватному інвестору під забудову. Однак така ідея у Львові сподобалась не всім: проти цього виступили громадські активісти, депутати і навіть міський голова.

Про будівництво нового СІЗО у Львові говорять чи не від початку незалежності. Особливо активізувались розмови перед проведенням Євро-2012. Під час підготовки міста до прийому чемпіонату Європи з футболу перенесення СІЗО фактично з центру міста було однією з основних тем чиновників. Однак через великий бюджет проекту та його складність до реалізації так і не дійшло.

Через два роки, у грудні 2014 року, до справи будівництва ізолятора долучилась і міська рада. Депутати проголосували за ухвалу, якою виділили понад 8 га землі на вулиці Збиральній, що у промзоні Сигнівка, під будівництво.

«Питання нового СІЗО та утримання в’язнів – це не відповідальність міської ради. Однак через важливість дотримання прав людини у місті, а також розуміючи важливість будівлі нинішнього ізолятора, місто готове спільно працювати над вирішенням цієї проблеми», – сказав у коментарі «Львівській газеті» заступник міського голови Львова Андрій Москаленко,

Однак до будівництва на Збиральній так і не дійшло. У Міністерстві юстиції вирішили піти іншим шляхом. На початку грудня минулого року оголосили, що два нові СІЗО в Україні – у Києві та Львові – будуватимуть за принципом державно-приватного партнерства. На практиці це означає, що усі витрати на будівництво має взяти на себе інвестор. Натомість, після закінчення будівництва та переселення усіх мешканців ізолятора та персоналу, інвестор отримає у розпорядження будівлі і територію нині чинних СІЗО. У Києві це Лук’янівка, у Львові – Бригідки.

Будувати новий СІЗО у Львові хочуть за адресою вул. Шевченка, 156, на території виправної колонії №30, на земельній ділянці площею 10 га.

«Планове наповнення установи — 850 місць, у тому числі осіб узятих під варту — 600 місць, з них жінок — 50 місць та неповнолітніх — 50 місць; засуджених, залишених в установі для господарського обслуговування — 50 місць; засуджених до довічного ув’язнення — 50 місць; засуджених, хворих на соматичні захворювання — 150 місць», — йдеться у меморандумі Міністерства юстиції.

Нова будівля, за словами посадовців Міністерства юстиції, має відповідати усім європейським стандартам з утримання в’язнів. Вартість такого будівництва наразі не озвучують. Але в меморандумі йдеться про орієнтовну собівартість 300-400 дол. за м², або 12–15 тис. дол. на одне місце для утримання. Якщо врахувати той факт, що планове наповнення львівського СІЗО 850 осіб, можна припустити, що йдеться про будівництво приблизною вартістю 10,2-12,75 млн дол. Натомість, інвестор має отримати у спадок будівлі та землю нинішнього СІЗО на вул. Городоцькій під комерційну та житлову забудову.

Другого лютого Міністерство юстиції почало збір проектних пропозицій щодо будівництва нових слідчих ізоляторів у Києві та Львові. А вже через тиждень, 9 лютого, свою незгоду з таким кроком висловили у Львівській міській раді. Депутати звернулись до Кабміну та прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана щодо оголошеного Мін’юстом конкурсу. За словами депутатки Вікторії Довжик, Мін’юст своїм кроком порушив домовленості з містом, яке розраховувало, що історичну будівлю передадуть йому. Депутатів при цьому хвилює, що в умовах інвестиційного конкурсу йдеться про забудову території і жодним чином не про збереження історичної і знакової для Львова будівлі. Звернення підтримав також міський голова Львова.

«Це місце має свою дуже складну історію. Я не уявляю, хто захоче купувати там житло, чи як можна там робити торгові і розважальні центри. На моє переконання, будівля має бути збережена. Можливо, її варто віддати під фондозбірні якогось музею. А взагалі, про її майбутню долю треба було дискутувати ще до того, як оголосити інвестиційний конкурс», – переконаний голова ЛОО «Українське товариство охорони пам’яток історії та культури» Андрій Салюк і додає, що широку дискусію варто організувати принаймні поки не оголосили переможця конкурсу.