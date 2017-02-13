У світі стартував флешмоб до дня народження Тараса Шевченка 

До дня народження великого українського письменника розпочався міжнародний флешмоб «Global Shevchenko»

Мета флешмобу – вшанувати пам’ять великого Кобзаря, показавши пам’ятники встановлені по всьому світу та Україні, що свідчить про його визнання та любов українського народу, зазначають організатори.

Правила флешмобу дуже прості.

Крок 1: з 10 лютого до 8 березня необхідно зробити фото або селфі біля пам’ятника Тарасові Шевченку.

Крок 2: опублікувати фото біля пам’ятника на офіційній сторінці флешмобу у Facebook – https://www.facebook.com/events/228139920989530, а також на своїх сторінках в соціальних мережах, обов’язково вказавши хеш-тег #GlobalShevchenko країну та місто, де зроблено фото. Наприклад: Львів, Україна #GlobalShevchenko або Washington, USA #GlobalShevchenko.

9 березня, о 16:00, (за київським часом) організатори закликають українців у всьому світі прийти до пам’ятників Тарасові Шевченку та одночасно зачитати вірш із циклу«В казематі» (Мені однаково, чи буду…). Це буде найбільше одночасне читання Шевченка в історії.

Нагадаємо, що загалом, в Україні та світі встановлено 1385 пам’ятників Кобзареві, з них 1256 — в Україні та 129 — за кордоном у 35 країнах. В Україні найбільше пам’ятників встановлено на Прикарпатті.