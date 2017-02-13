У Самборі на місці пожежі знайшли вбитого чоловіка

На шиї загиблого правоохоронці виявили ріжучі рани. Тіло скероване на експертизу, проводиться досудове розслідування.

У Самбірський відділ поліції 10 лютого близько 23.00 надійшло повідомлення про те, що на одній із вулиць міста горить житловий будинок. Після ліквідації пожежі на першому поверсі було виявлено тіло чоловіка.

Слідчо-оперативна група встановила особу загиблого – раніше судимого 40-річного власника оселі. Під час огляду на його шиї було виявлено ріжучі проникаючі поранення з пошкодженням кровоносних судин. За попередніми висновками експертів, смерть настала внаслідок втрати крові.

Тіло чоловіка скеровано на судово-медичну експертизу. Правоохоронці встановлюють особу зловмисника, проводяться слідчі дії.

Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.