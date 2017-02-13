У Львові відкриють унікальну дитячу галерею

Тут юні таланти зможуть не тільки творити, а й організовувати виставки своїх робіт



Уже цього тижня у Галицькому районі, на вул. Ф. Ліста, 2, відкриється унікальна дитяча галерея «Акварелія».

Особливість галереї в тому, що талановиті діти, які відвідуватимуть заняття, перше – матимуть можливість виставляти свої власні роботи; друге – у галереї відбуватимуться тематичні виставки вихованців дитячих клубів за результатами різноманітних конкурсів. У галереї «Акварелія» заплановано три напрямки роботи: студія арт-дизайну, майстерня аксесуарів, мистецька майстерня для дошкільнят 5-6 років, повідомляє прес-служба ЛМР.

За словами Ліни Полихатої, в.о. начальника управління молоді і спорту ЛМР, перший напрямок роботи галереї – зробити відкриту безкоштовну дитячу студію, де талановиті дітки з усього міста зможуть виставляти свої роботи. Два інші напрямки безпосередньо пов’язані із самими майстернями: до обіду – майстерня для дошкільнят п’яти-шести років Тут педагоги знайомитимуть діток із творчими стилями. Після обіду працюватимуть гуртки школа живопису і арт-студія «Аксесуар» для школярів.

Студію зможуть відвідувати дітки з усіх районів міста. В рамках галереї організовуватимуть різноманітні конкурси, за результатами яких у приміщенні відбуватимуться виставки. Із творчими дітками у студії працюватимуть два педагоги. Попередньо планують залучати до творчих майстерень до вісімдесяти дітей в день.

Додамо, що ремонтні роботи у майбутній галереї розпочалися наприкінці 2016-го – початок 2017 р. Тут зроблено реконструкцію на суму 396 тис. грн. За кошти міського бюджету закуплено підвісну систему освітлення на суму 96 тис. грн. А також виділено на умеблювання 48 тис. грн. На даний час проводяться роботи зі встановлення меблів. Також встановлена професійна галерейна система освітлення, яка дає можливість якнайкраще висвітлити дитячі роботи. Площа приміщення – 58 кв. м.

Загалом на ремонти дитячих клубів у 2017 році виділено 3 млн. 230 тис. грн. На реконструкцію дитячих клубів у районах історичного середовища виділено 1 млн. грн.

Нагадаємо, на капітальний ремонт дитячий клубів у 2016 році було виділено 3 млн. 180 тис. грн. Придбано товарів довготривалого користування на суму 496 тис. грн.

Також у 2016 році відкрито 3 нових дитячих клуби – «Барви» на вул. Сихівській, 14; «Дорога» на вул. Кульпарківській, 160 та «Форпост» на вул. Китайській, 4 та відремонтовано клуб « Відвага» на вул. Тютюнників, 49; встановлено вікна у клубі « Жар-птиця» на вул. Золотій, 22 а.

На сьогодні у Львові діє 35 дитячих клубів, в яких займаються 3,5-4 тис. дітей. Заняття у клубах безкоштовне.