У Львові відкриють меморіальну таблицю композитору Василю Барвінському

15 лютого, о 18.00, відбудеться урочисте відкриття меморіальної дошки Василя Барвінського на стіні Львівської обласної філармонії, а о 19.00 – концерт, на якому прозвучать твори геніального композитора.

На жаль чи на щастя, та історія українського мистецтва завжди була тісно переплетена з історією політичної боротьби. Так і творчість Василя Барвінський була знищена КДБ і могла б канути в забуття, якби композитор наполегливо не відновив втрачені рукописи після десятирічного заслання в табори. Блискучий композитор та піаніст, диригент та педагог, почесний доктор Українського університету у Празі та доктор мистецтвознавства – ці звання лише трохи привідкривають нам історію Василя Барвінського. Насправді, відкривати ще набагато більше – як і у ситуації з цілою плеядою українських митців, яких радянська машина хотіла знищити.

Концерт з нагоди відкриття меморіальної дошки Василя Барвінського – та крапля пошанування та пам’яті, які ми можемо виразити тепер. 15 лютого о 18 годині відбудеться урочисте відкриття дошки, а о 19 – концерт, на якому прозвучать твори композитора у виконанні Оксани Рапіти (фортепіано) та Тараса Менцінського (віолончель) у супроводі Симфонічного оркестру оперної студії ЛНАМ ім. М. Лисенка під диригуванням Богдана Дашака.

Діяльність Василя Барвінського – одна з найважливіших сторінок музичної історії Львова у ХХ столітті. 30 років він стояв на чолі української консерваторії. Своєю самовідданою діяльністю спричинився до розквіту української музики у Львові передвоєнного часу. І сьогодні рівнем музичної освіти і концертного життя, який ми маємо, великою мірою завдячуємо Василеві Барвінському.

Як громадський діяч, Василь Барвінський, нехтуючи власним часом, здоров’ям і безпекою, допомагав багатьом львів’янам у часи радянської та німецької окупації. За всю цю діяльність, як визначна особистість української культури, був скараний радянськими органами. Композитор відбув у каторжних умовах на засланні 10 років, не маючи права творити музику. Але і в час переслідування він явив зразок людської і національної гідності.

Метою радянських органів було знищити цей зразок, витерти з пам’яті людей творчість, діяльність, самé ім’я Барвінського. Не дозволялося згадувати про нього в книжках, виконувати його твори. У подвір’ї консерваторії (будівля нинішньої філармонії) було здійснено варварський злочин – спалено рукописи його творів.

Меморіальна таблиця на стіні філармонії покликана відновити справедливість – привернути широку увагу до образу й імені Василя Барвінського, нагадати нашим сучасникам про його заслуги.

У програмі святкового концерту прозвучать рідко виконувані симфонічні твори композитора, написані у концертному жанрі. Будуть заграні Концерт для фортеп’яно з оркестром, створений у 1917-1938 роках, та Концерт для віолончелі з оркестром, який композитор потай писав на засланні у період між 194-1958 роками.