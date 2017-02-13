У Львові в кафе чоловік погрожував предметом схожим на пістолет. Фото

Учора вночі до патрульних на проспекті Червоної Калини звернувся невідомий чоловік, який повідомив, що неподалік в кафе відбувається бійка.

За його словами, в одного із чоловіків є ніж та предмет схожий на пістолет, який той приставляв до голови невідомого, а також розмахував ним. Полісмени одразу викликали підмогу і негайно вирушили на місце події. В закладі громадського харчування група осіб помітивши патрульних одразу почала розбігатися. Інспектори помітили кількох осіб, які поводилися підозріло. Відвідувачі вказали на особу в якої може бути зброя. Чоловік заперечив це припущення, однак при поверхневій перевірці у 20-річного чоловіка знайшли ніж та предмет схожий на пістолет. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Предмети вилучили для подальшої експертизи. Чоловіка доставили у Сихівський відділ поліції, інформує прес-служба Патрульної поліції Львова.