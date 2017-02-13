У Львові стартує Лабораторія молодого політика

У Львові розпочинається новий проект політичного навчання для молоді під назвою «Лабораторія молодого політика»

Інститут суспільних ініціатив за сприяння партнерів розпочинає курс навчання для молоді, яка має високу мотивацію до участі суспільно-політичному житті нашої країни.

Упродовж трьох місяців роботи учасники проекту матимуть змогу отримати нові знання на теми урбанізму, роботи з громадою, бюджету участі, захисту екології, сталого розвитку, міжнародних можливостей тощо.

Цільовою аудиторією проекту є молодь віком 18-25 років. Участь в програмі є безкоштовною.

Реєстрація на проект доступна за посиланням: https://goo.gl/forms/LUWRoy6fzhTRJBGC2

Як заявив один з керівників проекту, Віктор Петров, цей проект дасть змогу молоді отримати актуальні знання та навички, про які вони не дізнаються за партами шкіл та університетів. В центрі програми – поєднання теорії та практики, а також цікаві доповіді та тренінги від молодих діячів та політиків. На завершення програми, учасники будуть мати можливість пройти стажування в політичних партіях, щоб ще краще ознайомитись з роботою в цій сфері.

Детальніша інформація – на сайті www.sii.org.ua.

Інститут Суспільних Ініціатив – громадська організація, що реалізовує свої проекти в сферах розвитку молоді, зміцненні громад та поширенні прав людини. Організація спеціалізується на реалізації навчальних програм та симуляційних ігор для публічного та приватного секторів. Члени організації активно беруть участь у міжнародних програмах та тренінгах.