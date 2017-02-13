У Львові патрульні склали протокол на батьків за неналежне виховання дитини

На вулиці Володимира Великого близько 5 години ранку патрульні помітили дитину, яка гуляла без нагляду дорослих. Інспектори зупинилися, аби поспілкуватися з хлопцем. Патрульні попросили в хлопця надати контакти батьків, однак у телефоні підлітка їх не було, йдеться у повідомленні Патрульної поліції Львова.

Вже у відділі поліції полісмени встановили місце проживання юнака. З’ясувалося, що йому 14 років і проживає він на вулиці Чижевського, що в іншому районі міста Львова. Два роки тому батьки вже зверталися до поліції щодо зникнення сина.

Патрульні завезли хлопця додому і окрім того, що провели профілактичну бесіду, ще й склали протокол на батьків за статтею 184 КУпАП за невиконання ними обов’язків щодо виховання дитини.

Як зазначили у поліції, сім’я хлопчика благополучна, умови проживання задовільні. Проте батьки повідомили, що останнім часом їм складно знайти спільну мову з їхнім сином.