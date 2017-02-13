У Львові чоловік вчинив розбійне пограбування із зґвалтуванням. Фото

О 4 годині ранку патрульні отримали виклик від чоловіка, який повідомив, що невідомий проник в його квартиру на вулиці Котлярській і напав на дружину.

Патрульні негайно прибули на місце події, їх зустрів заявник, який розповів, що жінка перебуває в готелі поруч, а зловмисник ймовірно перебуває в квартирі. Для потерпілої викликали швидку допомогу. Невідома особа проникла до квартири близько 2 години ночі вважаючи, що там нікого не має. У цей момент там була жінка. Зловмисник напав на неї, боротьба тривала дві години, за цей час окрім тілесних ушкоджень невідомий зґвалтував її. Після усього заподіяного чоловік забрав цінні речі в квартирі. У момент коли невідомий вийшов у іншу кімнату жінці вдалося втекти і сповістити чоловіка, який викликав патрульних. В квартирі інспектори нікого не застали, однак почули що хтось забіг на горище. Полісмени одразу забігли туди і помітили відкриту кватирку. Відчинивши вікно побачили, що за підвіконня тримався невідомий чоловік і ногами стояв на карнизі. Особа не відреагувала на вимогу поліцейських повернутися в приміщення. Раптом чоловік стрибнув з 4 поверху. На землі зловмисник звівся на ноги і почав втікати у сусіднє подвір‘я. Інспектори, які приїхали для підсилення побігли за ним. Там інспектори у закинутому сміттям приміщенні і знайшли чоловіка, який вдавав, що спить.

На місце викликали швидку медичну допомогу та слідчо-оперативну групу. 30-річний мешканець міста Соснівка отримав численні переломи, його госпіталізували у 8-клінічну лікарню міста Львов і зараз він перебуває під конвоєм. В квартирі потерпілих знайшли військовий квиток затриманого, який той загубив там. Зловмисник судимий за зґвалтування вагітної жінки у 2009 році. Тоді він проник в квартиру на другому поверсі через балкон, інформує прес-служба Патрульної поліції Львова.