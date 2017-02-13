У Львові чадним газом отруїлась 6-річна дівчинка

Як повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, 11 лютого о 18:53 год. до реанімаційного відділення «Західно-Український спеціалізований дитячий медичний центр» було госпіталізовано дівчинку, 2011 року народження, жительку м. Львова (вул. М. Драгана, 9, Сихівський район) з діагнозом отруєння чадним газом (21% карбоксигемоглобіну).
Про це інформує прес-служба ЛМР.
Працівники ПАТ «Львівгаз» тимчасово припинили подачу газу до квартири. Причини події з’ясовуються.