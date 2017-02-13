У Львівській ОДА стажуватимуться студенти з Кореї

Департамент міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва Львівської облдержадміністрації і Університет іноземних мов Ханґук (Республіка Корея) сьогодні, 13 лютого, підписали договір про співробітництво.

Про це повідомляє прес-служба ЛОДА.

За словами директора департаменту Поліни Лі, підписання договору сприятиме розвитку міжрегіональних зв’язків Львівщини із Республікою Корея та відкриє можливість стажування для студентів університету у Львівській облдержадміністрації.

“Уже в травні ми очікуємо першу групу стажерів, які зможуть ознайомитися з досвідом міжрегіонального співробітництва та особливостями промоції Львівської області”, – повідомила посадовець.

Слід зазначити, що університет іноземних мов Ханґук – єдиний вуз у південно-східній Азії, що має кафедру українознавства. Його студенти щороку проходять стажування у найбільших корейських компаніях в Україні.