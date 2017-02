У Лос-Анджелесі відбулося вручення премії “Ґреммі”

Співачка Адель перемогла одразу в п’яти номінаціях

12 лютого у Лос-Анджелесі відбулась 59-а церемонія нагородження найпрестижнішої музичної премії світу «Ґреммі».

Співачка Адель перемогла одразу в п’яти номінаціях. Її платівка «25» стала «Кращим альбомом року» і «Кращим вокальним поп-альбомом», а пісня Hello – «Записом року», «Піснею року», а також «Сольним поп-виступом». У цих номінаціях з Адель змагалась Бейонс, якій дістались нагороди в категоріх «Кращий сучасний міський альбом» за платівку Lemonade та «Краще музичне відео» за кліп на пісню Formation.

Серед реп-виконавці виділився американський хіп-хопер Chance The Rapper, якого назвали «Кращим новим артистом», а його платівку Coloring Book – «Кращим реп-альбомом». Однак «Кращою реп-піснею» став трек канадця Дрейка Hotline Bling, який також переміг у номінації «Кращий реп/вокальний виступ».

Трьох нагород посмертно удостоїли Девіда Боуї. Зокрема, його остання платівка Blackstar стала «Кращим альтернативним альбомом», а головна однойменна композиція цього релізу – «Кращою рок-піснею» і «Кращим рок-виступом». Крім того, Blackstar назвали альбомом із кращим інжинирінгом та кращою обкладинкою, яку створив Джонатан Барнбрук.

Статуетку за «Кращий рок-альбом» віддали групі Cage the Elephant та їхній платівці Tell Me I’m Pretty.

Альбом знаменитого американського співака Грегорі Портера переміг в номінації «Краща вокальна джазова платівка». «Кращим танцювальним записом» назвали трек Don’t Let Me Down гурту The Chainsmokers, а «Кращим електронним альбомом» – платівку Skin австралійського саунд-продюсера і діджея Flume.

