Парубій зустрівся з військовослужбовцями 15-го реактивного артилерійського полку, що дислокується у Дрогобичі

У понеділок, 13 лютого, до Дрогобича з офіційним візитом завітав голова Верховної Ради України Андрій Парубій разом з головою Львівської обласної ради Олександром Ганущиним та заступницею голови Львівської обласної державної адміністрації Іриною Гримак.

Про це повідомляє прес-служба Дрогобицької міської ради.

Спершу посадовці разом з міським головою Дрогобича Тарасом Кучмою, очільниками довколишніх міст, райради та райдержадміністрації відвідали військову частину А1108, яка дислокується на вулиці Трускавецькій.

Під час відвідин військової частини візитери зустрілися з командиром Григорієм Дем’янчиком та військовослужбовцями 15-го реактивного артилерійського полку. Опісля офіційного привітання та вручення відзнак воїнам, гостям продемонстрували військову техніку, яка нині, у часі війни з російським агресором, виконує бойові завдання у зоні АТО.

Після оглядин техніки та приміщень військової частини відбувся брифінг за участю Голови ВРУ Андрія Парубія, голови ЛОР Олександра Ганущина, міського голови Дрогобича Тараса Кучми та командира частини Григорія Дем’янчика.

Оглянувши військову частину Голова Верховної Ради наголосив журналістам, що сьогодні 15-й артилерійський полк займає вагому нішу в обороноздатності країни. Метою його візиту є вивчення проблем, забезпечення військовослужбовців та пошук можливостей підвищення статусу полку, щоб на момент можливого посилення збройного протистояння на Сході України артилерія могла дати гідну відсіч окупанту.

Олександр Ганущин розповів присутнім про підтримку армії, зокрема військової частини А1108, яку постійно надають волонтери.

Своєю чергою міський голова Тарас Кучма подякував військовослужбовцям за гідну службу перед Батьківщиною та українським народом.

«Я вірю в те, що, рано чи пізно війна закінчиться і настане мирне життя. Однак я б хотів, щоб ми не забували про військовослужбовців та армію, адже нині вони відіграють ключову роль у становленні нашої держави. Також варто відзначити, що впродовж року, завдяки зусиллям і старанням українського народу та керівництва держави, наша армія стала більш забезпеченою та боєздатною.», — зазначив Тарас Кучма.

Опісля офіційного перебування у військовій частині, Андрій Парубій завітав до Дрогобицької Ратуші, де провів закриту зустріч з міським головою Тарасом Кучмою.

На завершення свого візиту Андрій Парубій разом з головою Львівської обласної ради провели нараду з міськими головами Дрогобича, Трускавця, Борислава, головами районної ради та адміністрації, щодо створення об’єднаних територіальних громад та реформи місцевого самоврядування.