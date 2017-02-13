Пам’ять Василя Сліпака у Львові вшанують міжнародним музичним марафоном (програма)

29, 30 червня та 1 липня 2017 року в різних локаціях Львова вперше відбудеться Відкритий міжнародний музичний марафон пам’яті Василя Сліпака «Тихі дні любові і музика миру». У такий спосіб громадськість вшанує пам’ять новітнього Героя, який загинув під час війни на сході України.

Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

Сьогодні відбулася зустріч організаторів заходу із міським головою Львова Андрієм Садовим, на якій обговорили можливості проведення у Львові фестивалю «W Live» пам’яті Василя Сліпака.

«Це буде Відкритий маратон, який буде спричинятися до цього, що почнемо трохи слухати, думати, розуміти, де ми знаходимося, як нам далі рухатися. Цей маратон буде особливим. Буде багато особливих різних речей, різних проектів, які раніше у Львові ще не відбувалися», – зазначив Орест Сліпак, брат Василя Сліпак, The Wassyl Slipak Foundation, один з організаторів марафону.

«Творчий шлях Василя починався саме тут, у Львові. Зараз ми повинні це зробити для пам’яті. Ми це робимо відкрито, щоб ця акція була щорічною. Щоб ми, найближчі друзі, залучали інших близьких друзів, щоб це завжди було неповторно. Ми будемо сповідувати ідею, щоб музики було дуже багато, але щоб вона була дуже гармонійною», – зазначив Володимир Сивохіп, генеральний директор Львівської філармонії.

29 червня, о 10.00, у храмі свв. апп. Петра і Павла відбудеться Свята Літургія до річниці героїчної загибелі новітнього Героя. У цей же день розпочнеться хоровий марафон у костелі св. Лазаря (хорова школа «Дударик»), який триватиме до вечора. День закінчить «Всеношна» Кирила Стеценка.

У другий день буде Міжнародний фортепіанний маратон «PIANO POSTLUDES» за пропозицією уславленого українського композитора Валентина Сільвестрова. По всьому місту від середньої школи №46, яку закінчив Василь і до Личаківського кладовища будуть встановлені концертні роялі, на яких впродовж дня будуть грати провідні світові і українські піаністи. Закінчиться день виконанням «Карміна Бурана» Карла Орфа та безсмертного твору Росіні Agnus Dei для роялів, фісгармонії і хору.

Третій день фестивалю розпочнеться Міжнародним оперним маратоном, під час якого на різних майданчиках центральної частини Львова будуть презентовані сучасні оперні проекти з України та іноземних.

Закінчиться марафон 1 липня великим гала-концертом, де виступлять провідні закордонні і українські колективи і солісти.

Нагадаємо, Василь Сліпак (Міф) загинув від кулі снайпера 29 червня 2016 року, поблизу селища Луганське Бахмутського району Донецької області.

Василь Сліпак – оперний співак зі світовим ім’ям, один з найкращих баритонів світу, 19 років жив та працював у Франції, був солістом Паризької опери, але з початком російської агресії покинув європейську кар’єру та повернувся захищати Україну, служив у лавах “Правого сектору”.

Василь Сліпак був вихованцем Львівської хорової капели «Дударик», закінчив Львівську консерваторію.

Поховали Героя на Личаківському цвинтарі у Львові.