На Стрітення у Львові освятять військовий храм

15 лютого у Львові відбудеться освячення Військового храму Стрітення Господнього, УГКЦ, що розташований на вул. Батуринській, 1). Божественну Літургію, яка розпочнеться о 9.00, очолить Високопреосвященніший Владика Ігор – Архиєпископ та Митрополит Львівський Української Греко-Католицької Церкви.

Про це повідомляє сайт Духовна велич Львова.

Храм споруджено на славу Божу з ініціативи ветеранів Афганістану Львівщини поруч із пам’ятником полеглим воїнам у війні в Афганістані 1979-1989 рр. на пам’ять про бійців, які загинули в Афганістані, під час Революції Гідності – Майдану, а також воїнів, що віддали своє життя в зоні конфлікту АТО на Сході України.

Фундаторами та доброчинцями храму є ветерани, мешканці Львова та Львівщини, підприємці. Значну частину коштів для спорудження було виділено із фондів Центру Військового Капеланства, УГКЦ.