На Львівщині група поліцейських скоїла розбійний напад

У Львівській області п’ятеро працівників кримінальної поліції ГУНП підозрюються в скоєнні розбійних нападів.

“П’ятеро поліцейських, один з яких перебуває в розшуку, перевищуючи свої службові повноваження, погрожуючи застосуванням зброї, в липні і листопаді 2016 скоїли два розбійних напади. Вони заволоділи коштами потерпілих на суму понад 14 тис. доларів США. У грудні минулого року правопорушників затримали, після чого вони вийшли на свободу під заставу”, – повідомляє прес-служба прокуратури.

У лютому 2017 року екс-поліцейським повідомили про підозру в інших тяжких злочинах. Правоохоронці наполягають на запобіжному заході у вигляді утримання під вартою.