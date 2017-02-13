Львів вшанує полеглих воїнів-афганців

У середу, 15 лютого, у Львові вшанують учасників бойових дій на території інших держав та виводу військ колишнього СРСР з Республіки Афганістан.

Львів’ян та гостей міста запрошують долучитись до заходів та вшанувати пам’ять воїнів, інформує прес-служба ЛМР.

Зокрема, о 8.30 члени правління ЛОО Української Спілки ветеранів Афганістану покладуть квіти та запалять лампадки до могил генерала С. Кульчицького, полковника А. Соколенка, могил Героїв Небесної Сотні та учасників АТО на полях почесних поховань № 67 і № 76 Личаківського кладовища.

О 9.00 відбудеться освячення військового храму Стрітення Господнього Львівської архиєпархії УГКЦ (вул. Батуринська, 1), спорудженого воїнами-афганцями та капеланами Центру військового капеланства у пам’ять про полеглих в Афганістані, на Майдані, сході України. Відтак, у новоосвяченому храмі відслужать Божественну літургію.

О 12.00 представники влади та громадськості покладуть квіти до пам’ятного знаку «Громадянам Львівщини, полеглим в Афганістані в 1979-1989 рр». Опісля відбудеться екуменічна панахида та громадське віче.