Готуємо з любов’ю

Що приготувати на романтичну вечерю у День закоханих?

Традиція святкувати День святого Валентина прийшла до нас недавно, але вже чудово прижилася.

Що найбільше подобається мені, то це те, що майже всі прагнуть зробити щось приємне своїй коханій людині.

Це свято не прийнято відзначати у великій, галасливій компанії. Цей день належить тільки закоханій парі, тому й провести його найкраще в романтичній спокійній атмосфері. Є багато варіантів, чим можна здивувати свого коханого чи кохану: вечірня прогулянка удвох, подорож в інше місто чи країну в пошуках нових вражень та емоцій, похід в ресторан, а ще краще − романтична вечеря у домашній атмосфері, де ви можете уповні насолодитися один одним.

У День закоханих вечеря повинна бути особливою – вишуканою, збудливою, красиво сервірованою. Звичайно, стіл не повинен ломитися від грандіозних м’ясних страв, багатоскладових салатів і поверхових тортів. Після такої насиченої трапези вже не до романтики.

Готуючи страви для романтичної вечері варто відмовитися від часнику, цибулі, сиру із сильним запахом, бо після їхнього вживання дихання буде не дуже свіжим. Запечену курку, котлети, картоплю фрі теж не варто готувати – це дуже важка їжа, на перетравлення якої організм витратить усі сили. Після ситної вечері обов’язково хилитиме до сну, і романтичний вечір дуже швидко закінчиться.

Десерти обов’язково повинні містити шоколад і фрукти. Шоколад сприяє виробленню серотоніну – гормону щастя, який розслабляє, звільняє від тривоги і створює відчуття закоханості. Фрукти ж додадуть ноток свіжості, яскравості.

Слід відмовитися від міцного алкоголю. Зрозуміло, шампанське завжди було найромантичнішим напоєм, однак можна приготувати власноруч коктейлі чи глінтвейн на основі сухого білого чи червоного вина. А філіжанка кави після легкої вечері добре підбадьорить.

Отже, пропоную варіанти найромантичніших смаколиків, які не тільки потішать чудовим смаком, але й забезпечать вас незабутніми емоціями й прикрасять святковий стіл.

Салат «Спалах пристрасті»

250 г очищених заморожених креветок, 100 г натурального йогурту, 2 апельсини, 2 свіжі огірки, зелень кропу, 50 г твердого сиру, сіль, чорний мелений перець – за смаком.

Заморожені креветки опустити в киплячу воду й варити протягом 5-10 хвилин.

Апельсини помити й розрізати впоперек навпіл. Акуратно вибрати м’якоть з кожної половинки. Краї шкірки кожної половинки апельсина гарно надрізати у формі зубців.

З однієї половинки м’якоті апельсина витиснути сік і змішати його з йогуртом. Решту м’якоті апельсина порізати невеликими кубиками й змішати з креветками.

Огірки і зелень кропу помити. Порізати огірки соломкою, зелень кропу подрібнити. Додати огірки та зелень до креветок і заправити сметаною з апельсиновим соком. Посолити й поперчити салат за смаком.

Перед подачею викласти його в «салатниці» з апельсинової шкірки, зверху посипати тертим твердим сиром.

Салат «Палаюче серце»

1 гранат, 1 яйце, 150 г філе копченої курки, 2 картоплини, 100 г твердого сиру, 50 г чорносливу, майонез.

Картоплю зварити й потерти на грубій тертці. Дрібно порізати м’ясо курки. Яйце зварити на твердо й потерти на дрібній тертці, сир – також на дрібній тертці.

Усі інгредієнти викласти та тарілку шарами, надавши салатові форму серця: картопля, майонез, курка, майонез, яйце, сир, майонез. Готовий салат зверху посипати зернами граната.

Салат із форелі та рису

5 столових ложок звареного чорного рису (може бути й білий), 100 г форелі малосольної або сьомги, 1 невеликий огірок, 4 перепелині яйця, листя зеленого салату, ікра для прикраси, 3 столові ложки натурального йогурту, 2 столові ложки оливкової олії.

Яйця зварити. Огірок і форель нарізати кубиками. Йогурт змішати з оливковою олією.

На дно формочки у вигляді сердечка викласти рис, далі трохи заправки. Потім викласти шматочки форелі, знову заправку, порізані огірок, яйця, заправку, рис. Верх салату змастити заправкою, прикрасити, за бажання, червоною ікрою. Тарілку прикрасити листям салату.

Кролик з оливками й апельсином

Один кролик вагою 1,5 кг, 50 г солоного свинячого сала, 2 цибулини, 2 зубчики часнику, 2 апельсини, 100 г консервованих оливок, 200 мл білого сухого вина, 3 столові ложки оливкової олії, 2 гілочки розмарину, кориця мелена, перець червоний і чорний мелений, сіль – за смаком.

Тушку кролика порізати на шматки, помити, обсушити серветкою, видалити плівки й залишки жиру. Змішати м’ясо кролика зі шматочками сала, посолити й поперчити. Дрібно нарізати цибулю й часник. Натерти з апельсина цедру – достатньо 0,5 чайної ложки. Половинку апельсина порізати на кусочки, з решти апельсинів витиснути сік.

Обсмажити кролика в сотейнику в розігрітій оливковій олії на середньому вогні, перевертаючи, до золотистого кольору. Зменшити вогонь, додати цибулю, часник і обсмажувати, періодично помішуючи, 2-3 хвилини.

Потім додати червоний мелений перець і корицю й готувати ще 3 хвилини. Налити в сотейник біле сухе вино і кип’ятити протягом 1 хвилини. Додати цедру, апельсиновий сік, оливки, розмарин і довести до кипіння.

Зменшити вогонь, накрити покришкою й тушкувати приблизно годину, до м’якого стану. Якщо випарується багато рідини, додати ще вина або води. У процесі приготування має вийти густий насичений соус.

Подавати кролика гарячим, поливши соусом і прикрасивши апельсиновими дольками. Як гарнір чудово підійдуть картопля та овочі.

Телятина у вишнево-шоколадному соусі

600 г телятини, 1 цибуля-порей, 150 г свіжоморожених вишень, 100 мл червоного сухого вина, 250 мл яловичого бульйону, 30 г чорного шоколаду, 50 мл вершків, олія, розмарин свіжий або сушений, листя смородини, перець, сіль – усе за смаком.

М’ясо нарізати скибками, посолити, поперчити, додати подрібнений розмарин, листя смородини, трохи олії, перемішати й залити все вином. Залишити м’ясо настоятися в маринаді на 20 хвилин.

Після того як м’ясо настоялося, вийняти його з маринаду й обсмажити на пательні в розігрітій олії.

Нарізати кільцями білу частину цибулі-порей, додати до м’яса й смажити кілька хвилин. Влити маринад і бульйон, накрити покришкою, довести до кипіння на великому вогні, потім зменшити вогонь. Тушкувати протягом 30 хвилин.

Додати тертий шоколад і попередньо розморожені вишні. Тушкувати ще 30 хвилин. Наприкінці влити вершки й через кілька хвилин зняти з вогню.

Подавати телятину у вишнево-шоколадному соусі з картопляним пюре або рисом.

Риба, запечена в лаваші

1 або 2 філе тріски, 2 помідори, 1 цибуля, 2 зубчики часнику, 2 тонкі вірменських лаваші, 100 г вершкового масла, 3 столові ложки оливкової олії, кілька гілочок зелені петрушки й кропу, сіль, суміш мелених перців, приправа для риби, червона паприка, хмелі-сунелі, гірчиця і бальзамічний оцет – за смаком.

Філе помити. Приготувати маринад: змішати оливкову олію з бальзамічним оцтом і гірчицею. Полити рибу маринадом і натерти спеціями з усіх боків. На середину викласти нарізаний скибочками часник. Залишити на 20 хвилин.

Розкласти один лист лавашу, змастити його вершковим маслом кімнатної температури, викласти на нього рибу. На неї покласти невеликі шматочки вершкового масла, нарізані півкільцями помідори, кільця цибулі, зелень. Загорнути лаваш щільно в рулет, щоб не було щілин. Другий лист лавашу змастити вершковим маслом, викласти на нього помідори й шматочки сиру й загорнути в нього рулет з лавашу з рибою. Верх лавашу змастити вершковим маслом. Щільно загорнути рулет у фольгу у 2-3 шари. Запікати в розігрітій до 200 градусів духовці 50-60 хвилин.

Печиво «Освідчення у коханні»

Для тіста: 2,5 склянки борошна, 2 яйця, 250 г маргарину, 2/3 склянки цукру, 1-2 столові ложки какао.

Для оформлення: 200 г цукрової пудри, білок 1 яйця, харчові барвники.

Розм’якшений маргарин, яйця і цукор змішати на однорідну масу. Додати какао і борошно, замісити тісто. Розкачати тісто до товщини 1 см. За допомогою формочок вирізати сердечка. Викласти печиво на деко, застелене пергаментом. Випікати в розігрітій духовці до готовності (близько 20 хвилин).

Цукрову пудру змішати з білком і добре збити, щоб глазур стала густою. Додати кілька крапель харчового барвника. Накласти глазур у мішечок з насадкою й акуратно витиснути на всю поверхню печива. Залишити на 5 годин, щоб печиво підсохло.

Написати на папірці освідчення у коханні, скрутити трубочкою й за допомогою стрічки прив’язати до печива. Зав’язати бантик.

Тістечка «Валентинки»

300 г замороженої полуниці, 100 г кокосової стружки, білки 2 яєць, 200 г цукру, 60 г борошна, 500 мл вершків (30-33% жирності), 15 г желатину, 15 г ванільного цукру.

Полуницю розморозити. Кокосову стружку дрібно перемолоти. Білки збити з цукром – спочатку окремо білки до стійкої білої піни, потім поступово додавати цукор і продовжувати збивати ще 5-7 хвилин. На низькій швидкості міксера змішати білки зі змеленою кокосовою стружкою і 2 столовими ложками пшеничного борошна.

Деко застелити папером для випічки. Акуратно викласти кокосове тісто. Випікати в злегка відчиненій духовці при слабкій температурі 1 годину. Охолодити.

Желатин замочити в половині склянки кип’яченої води.

Розморожену полуницю перетерти на пюре. Половину полуниці відкласти в мисочку, додати ванільний цукор і набряклий желатин. Підігріти суміш на слабкому вогні до повного розчинення желатину. Охолодити й поставити в холодильник.

Вершки вилити у високу миску. Ємність з вершками поставити в каструлю з крижаною водою. Збивати вершки на низькій швидкості близько хвилини. Коли вершки злегка зіб’ються, збільшити швидкість і продовжувати збивати ще 7 хвилин. Поставити вершки в холодильник.

Коли желе досягне консистенції густого варення, додати його до вершків, збиваючи міксером на низькій швидкості. Приготовлене вершкове суфле викласти на кокосовий корж.

До другої половини полуничного пюре додати кілька столових ложок цукру і зварити з нього густе повидло. Охолодити й намазати на суфле. Поставити в холодильник.

Вранці нарізати тістечка за допомогою формочок-сердечок і обваляти в кокосовій стружці.

Рулет «А ля Рафаелло»

Для коржа: 4 яйця, 9 столових ложок цукру, 9 столових ложок рослинної олії (без запаху, краще оливкової), 1 пакетик порошку до печива, 1 пакетик ванільного цукру, 1 столова ложка кокосової стружки, 9 столових ложок борошна.

Для крему: 125 г вершкового масла, 1/2 банки згущеного молока, 200 мл жирних вершків.

Яйця збити з цукром до білого кольору. Додати рослинну олію, розпушувач, ванільний цукор, кокосову стружку. Продовжуючи збивати, потроху додавати борошно. Широку британку застелити папером для випікання, добре помастити його жиром, вилити тісто товщиною 1-2 см. Випікати за температури 180 градусів близько 15-20 хв. (залежить від духовки). Коли спечеться, ще гарячим обережно перекласти на рушник, згорнути в рулет, поступово знімаючи папір, прикрити рушником. Коли охолоне, обережно розгорнути намастити кремом і знову згорнути за допомогою рушника.

Крем: м’яке масло збити зі згущеним молоком, окремо збити вершки й змішати дві суміші. Можна, за бажання, додати ложку кокосової стружки.

Зверху рулет також намастити кремом, обсипати кокосовою стружкою. Дати просочитися кілька годин, але краще, якщо постоїть ніч. Можна прикрасити цукерками «Рафаелло».

Глінтвейн медовий

750 г білого сухого вина, 100 мл води, 3-4 столові ложки меду, 6 гвоздичок, щіпка мускатного горіха, пів чайної ложки кориці, 2 см кореня імбиру, половинка апельсина, пів’яблука, 50 г коньяку, цедра 1 лимона.

Воду зі спеціями кип’ятити 2 хвилини, потім дати настоятися 15 хвилин, прикривши покришкою. Яблуко й апельсин нарізати скибочками, разом з цедрою покласти в баняк з товстим дном, залити вином, додати мед і повільно нагріти приблизно до 80 градусів. Додати коньяк.

Потім повільно влити воду з прянощами й знову підігріти, але в жодному разі не допустити, щоб вино закипіло.

Розлити по високих склянках, для прикраси використати палички кориці, зірочки бодяну.

Глінтвейн «Полум’я пристрасті»

700 мл червоного сухого вина, 1 паличка кориці, 10-12 гвоздичок, 1 штучка бодяну, 10 коробочок кардамону, 1 чайна ложка насіння коріандру, пів чайної ложки суміші перців (горошком), маленький шматочок мускатного горіха, 4 столові ложки цукру, половинка лимона (або апельсина), 2 столові ложки коньяку.

Прянощі разом з лимоном чи апельсином залити 2/3 склянки води, додати цукор, довести до кипіння й на повільному вогні кип’ятити 10 хвилин. Вино вилити в кухлик, довести майже до кипіння, але не кип’ятити. Рідину, в якій варилися прянощі, процідити, вилити у вино, додати коньяк, перемішати. У склянки дати по скибці лимона чи апельсина,влити гарячий глінтвейн.

Домашнє мартіні з журавлини

45 г горілки, 15 г апельсинового лікеру, 15 г сухого вермуту, 90 г журавлинного соку, 1 склянка льоду.

У шейкері для коктейлів змішати горілку, апельсиновий лікер, вермут, журавлинний сік і лід. Добре збити, щоб суміш охолола. Процідити в келихи для мартіні й подавати. За бажання, можна прикрасити ягодами журавлини.

Смачного й романтичного вечора!