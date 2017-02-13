Колектив Львівського перинатального центру просить облраду виділити гроші на ремонт медичного закладу

Коштів, яких на ремонт медичного закладу виділив Кабмін, є недостатньо. Аби центр запрацював, потрібні додаткові гроші з обласного бюджету

Трудовий колектив Львівського перинатального центру звернувся до Львівської обласної ради з проханням розглянути можливість співфінансування реконструкції закладу.

Про це повідомляє прес-служба ЛОР.

Позаяк, кажуть, виділених Кабміном коштів, є вкрай недостатньо для завершення необхідних робіт. Відтак, аби Центр запрацював цьогоріч, слід скерувати додаткові гроші з обласного бюджету.

З цією ініціативою трудовий колектив виступив у понеділок, 13 лютого, під час засідання комісії з питань охорони здоров’я, соціального захисту, молодіжної політики, фізичної культури та спорту.

«Дуже важливо, аби перинатальний центр запрацював ще цього року. Тому Львівська обласна рада зобов’язана розглянути можливість виділення коштів на співфінансування ремонтних робіт. Завтра, під час пленарного засідання, обов’язково обговоримо це питання», – наголосив голова профільної комісії Михайло Гичка.

Як відомо, минулого тижня Кабмін ухвалив рішення про виділення державної субвенції в розмірі 45 млн грн на відновлення будівельних робіт у Львівському обласному перинатальному центрі.

Нагадаємо, в рамках національного проекту «Нове життя — нова якість материнства й дитинства» (цей проект діяв у всій країні) у Львові після реконструкції вже з 1 грудня 2014 року мали відкрити новітній перинатальний центр з найсучаснішим обладнанням, з так званими «чистими» приміщеннями тощо, в якому надавали б медичному допомогу на найвищому рівні пацієнтам з різними патологіями, використовуючи методики, які нині діють у провідних клініках Європи та США.

Львівський перинатальний центр був однією з небагатьох медустанов, в якій ще з 2006 року використовували ті ефективні перинатальні технології, які в 2012-2013 роках в інших областях лише почали впроваджувати. Тут, як розповіла головний лікар перинатального цент­ру Лариса Янів, надавали допомогу більше ніж 8000 хворим, приймали до 4000 пологів, робили близько 4800 операцій. У ньому працювало майже 500 осіб медперсоналу.