Українські капелани різних конфесій разом віджималися на підтримку українських військових

Українські військові капелани різних конфесій долучилися до всесвітньої акції “22 Push-up challenge” в підтримку українських військових.

Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці о. Любомир Яворський, заступник керівника Департаменту Патріаршої курії УГКЦ у справах душпастирства силових структур України.

Після того, як священики віджалися 22 рази, вони передали естафету своїм колегам — капеланам, священикам, семінаристам — зі своїх конфесій — УГКЦ, РКЦ, ВСО ЄХБ, Союзу вільних церков ХЄВ, ДУМУ, ЦХВЄУ, УПЦ.

Нагадуємо, протягом двох тижнів на базі Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного проходило навчання для військових капеленів з Церков і релігійних організацій, які входять до Громадської ради про Міноборони.

До навчання зголосилися 24 священнослужителі, серед яких християни – представники православних конфесій, греко- та римо-католики, євангельські християни-баптисти, п’ятидесятники, євангелісти, а також капелани-імами.