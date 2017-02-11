Україна готує запуск нових поїздів у Будапешт, Кошице та Хелм

Україна цього року готується відкрити нові залізничні маршрути до Польщі, Угорщини та Словаччини.

Про це розповів голова Державної міграційної служби Максим Соколюк в інтерв’ю “Європейській правді”.

“Україна запустила потяг Київ–Перемишль з контролем по ходу руху. Заповнення поїзда, до речі, відмінне, наскільки мені відомо. І це лише початок: вже пішов процес запуску маршрутів з Волині на Хелм, з Мукачева – у Будапешт, з Ужгорода – в Кошице”, – сказав Соколюк.

Раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян також заявляв, що “Укрзалізниця” планує запустити потяг “Мукачево–Будапешт” в 2017 році.

Директор з пасажирських перевезень і сервісу “Укрзалізниці” повідомляв, що найближчим часом може сформувати ще один прямий маршрут до польського міста Хелм.

Нагадаємо, з 23 грудня “Укрзалізниця” запустила швидкісний поїзд “Інтерсіті +” за маршрутом Київ-Львів-Перемишль.