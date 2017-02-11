У Львові поліцейські викрили зловмисника, котрий викрав з автомобіля реєстратор

У Франківський відділ поліції із заявою про крадіжку звернувся 26-річний львів’янин. Чоловік повідомив, що з його автомобіля «Рено Кенго», який він залишив на ніч біля будинку, було викрадено автомобільний реєстратор, вартість якого – п’ять тисяч гривень. Злодій заліз у салон, розбивши вікно дверцят.

Як встановили поліцейські, до скоєння злочину причетний 29-річний мешканець Жидачівського району. Речовий доказ (викрадений реєстратор) поліцейські у нього вилучили.

Наразі поліцейські перевіряють причетність чоловіка до скоєння інших злочинів, вирішується питання кваліфікації злочину згідно норм Кримінального кодексу України. Проводяться слідчі дії, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.