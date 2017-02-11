Раптово помер екс-командувач Сухопутних військ, який відмовився від силового розгону Майдану

У суботу, 11 лютого, помер колишній перший заступник начальника Генерального штабу генерал-полковник Геннадій Воробйов. Про це повідомив Цензор.НЕТ, а також написав у facebook позаштатний радник президента Юрій Бірюков.

Як зазначається, Геннадій Воробйов раптово помер о 10:55 в своєму кабінеті. Йому було 55 років. За словами Бірюкова, причиною смерті стали проблеми з серцем.

Президент Петро Порошенко висловив співчуття у зв’язку зі смертю генерал-полковника.

Генерал-полковник Воробйов у 2009-2014 роках обіймав посаду командувача Сухопутних військ. Взимку 2014 року він відмовився виконувати наказ про застосування сили до активістів Майдану.

На початку 2015 року Верховна Рада прийняла закон, яким внесено зміни до закону “Про очищення влади” (про люстрацію) і який передбачає можливість збереження посад вищого офіцерського складу, який потрапляє під люстрацію. За цим законом раніше звільнений Воробйов був відновлений на посаді першого заступника начальника Генштабу.

21 травня 2016 року Воробйов покинув систему Генштабу і перейшов в структуру Міністерства оборони – очолив Національний університет оборони України імені Івана Черняховського.

Геннадій Воробйов був нагороджений орденами Богдана Хмельницького III-го ступеня і “За мужність” III-го ступеня, багатьма медалями та відзнаками Міністерства оборони України та інших силових структур держави.