На Львівщині водій вантажівки перевозив деревину без документів. Фото

Учора, 10 лютого на трасі Київ-Чоп, біля села Добряни Стрийського району, інспектори патрульної поліції зупинили транспортний засіб КАМАЗ 5320 з причепом за порушення правил дорожнього руху.

Водій згаданого транспортного засобу перевозив деревину. За даними товарно – транспортної накладної – з Болехівського лісництва. Перевіривши документи, працівники поліції встановили, що деревина не відповідає накладній. На деяких колодах були відсутні бірки та не збігалися номери, які вказані в специфікації колодного обліку. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

Правоохоронці прийняли рішення затримати транспортний засіб. Натомість, патрульні винесли на водія постанову за порушення правил дорожнього руху, інформує прес-служба Патрульної поліції Львова.