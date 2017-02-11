На Львівщині планують встановити пам’ятник Тарасу Шевченку

Буська міська рада у програмі економічного і культурного розвитку міста на 2017 рік передбачила 400 тисяч гривень на встановлення пам’ятника Тарасу Шевченку.

Його планують встановити до 920-річчя міста, яке цьогоріч святкуватимуть 1 жовтня, інформує vbusk.com.

Як повідомляв Буський портал раніше, скульпторами пам’ятника Шевченка у Буську будуть відомі скульптори брати Володимир та Андрій Сухорські. Днями у приміщенні Буської міської ради був представлений макет пам’ятника. Загалом пам’ятник буде виготовлений за спеціальною технологією із бетонної основи і бронзового або мідного покриття і у повний зріст людини. Загальна вартість скульптури буде становити 300 тисяч гривень, решта 100 тисяч гривень підуть на затрати по проведенню благоустрою території навколо пам’ятника. Планується, що будуть викладені нові доріжки із бруківки, нові лавочки і декоративне озеленення.

Нагадаємо, що 29 травня 2016 року на території Буського районного народного дому відбулось урочисте освячення наріжного каменя на місці майбутнього спорудження пам’ятника Тарасу Шевченку.

На сьогоднішній день на Бущині налічується п’ять пам’ятників Тарасу Шевченку, зокрема в Олеську (скульптор Є.Дзиндра, 1950 р., мар­мурова крихта), у с.Тур’я (автор неві­домий, 1963 р., мармурова крихта), с.Яблунівка (ск.В.Ско­лоздра, 1969 р., мармурова крихта). На зорі нашої незалежності встановлено пам’ятники у Задвір’ї та Красному (В.Одре­хівський, 1991 р., бронза, мармурова крихта).