“Карпати” у товариському матчі не змогли забити боснійському “Радніку”

Львівські “Карпати” продовжують підготовку до весняної частини сезону.

Так, підопічні Олега Дулуба не змогли перемогти ФК “Раднік”, який представляє Боснію і Герцеговину.

Контрольний матч з футболу

11 лютого

Карпати (Львів, Україна) – Раднік (Боснія і Герцеговина) 0:0

Карпати: Сілецький (Підківка, 46), Сениця (Зубейко, 46), Виздрик, Лебеденко (Лобай, 46), Стасишин (Маркович, 46), Толочко (Вербний, 46), Малашевський (Чачуа, 46), Лебедь (Заїкин, 27, гравець на перегляді, 46), Саламаха (гравець на перегляді, 46), Богач (Грисьо, 46), Карпенко (Хомченко, 46)