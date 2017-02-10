Золочівські правоохоронці виявили автомобіль, що був викрадений у Тернополі

Поліцейські встановлюють, яким чином автівка опинився у Золочівському районі, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Під час патрулювання 9 лютого близько першої ночі працівники групи реагування патрульної поліції Золочівського відділу поліції поблизу села Гутище виявили автомобіль «ЗАЗ 1102», залишений без нагляду.

Правоохоронці встановили, що автомобіль був викрадений 4 лютого в мешканця Тернополя і знаходиться у розшуку.

Поліцейські встановлюють, яким чином автомобіль опинився у Золочівському районі. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.