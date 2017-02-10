Завершується конкурс на назву системи електронного квитка у Львові

За декілька днів завершується термін надходження пропозицій на конкурс найкращої назви системи електронного квитка у Львові.

Від містян уже надійшло понад 200 варіантів назв. Охочі долучитися до конкурсу можуть запропонувати свою назву до 15 лютого, інформує прес-служба ЛМР.

Вже у кінці березня львівський електронний квиток отримає свою назву. Аби визначитись із найкращими, після завершення прийому пропозицій, відбудеться обговорення з представниками громадськості, оцінка їх конкурсним комітетом і онлайн голосування.

«На сьогодні ми отримали вже понад 200 пропозицій назви електронного квитка. Крім того, надійшло дуже багато фахових пропозицій щодо зовнішнього вигляду і системи роботи квитка. Чимало людей зацікавленні, щоб квиток був платіжним засобом у всіх видах транспорту і навіть у приміських електричках.

Щодо назви, то найбільше пропозицій надійшло з назвою «Левчик», «Leo Card», «Карта Лева» і «Щасливий квиток». Але й багато оригінальних, таких як: «Зайчик», «Файно їду», «Їздунець», «Подорожуй вільно», «Карта батяра», «Лелека», «Бузьок карта», «Равлик», – розповів директор ЛКП “Львівавтодор» Олег Береза.

Переможець конкурсу отримає приз – річний електронний квиток під номером 1 на весь транспорт Львова.

Нагадаємо, умови конкурсу прості: назва повинна містити не більше двох слів і викликати позитивні емоції. Вона не повинна асоціюватися з відомими брендами і нести негативний відтінок, а також не містити власних назв. Залишити свої пропозиції можна за посиланням, або на сайті міськради.

Довідка

Електронний квиток – це автоматизована система оплати проїзду у громадському транспорті (АСОП), яка повинна забезпечити прийом оплати за проїзд та облік пасажирів. АСОП впроваджуватиметься майже одночасно на всьому громадському транспорті міста, який охоплює електротранспорт та автомобільний пасажирський транспорт міста.