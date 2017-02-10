Запрошуємо на відкриття проекту «Птахи»

Як Ви уявляєте собі птахів? Маленькі створіння, які щодня будять Вас бадьорою піснею? Хижі істоти, розмах крил яких сягає понад метр? Чи милі жителі Антарктиди, які не літають?

А чи задумувались Ви над тим, як уявляють птахів діти?

А ми задумались і пропонуємо Вашій увазі проект у нашому арт-просторі – «Птахи». Це дебютна виставка вихованців гуртка «Веселкові барви», де творять свої маленькі шедеври діти 5-7 років.

Роботи дітей надзвичайно цікаві та монументальні. А родзинкою проекту «Птахи» є те, що малеча втілила своє бачення пернатих у техніці паперової пластики.

Тож запрошуємо усіх небайдужих до дитячої творчості на відкриття виставки – 14 лютого о 16:00, у арт-простір ТЦ «Роксолани», що на 4 поверсі.

Експозиція проекту «Птахи» триватиме до середини березня.