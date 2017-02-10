УКУ розпочинає програму відзначення Ювілейного року Патріарха Йосифа Сліпого

Цього року відзначається 125-річчя з дня народження Патріарха Йосифа Сліпого. Впродовж року в різних містах України відбуватимуться заходи, які Інститут історії Церкви Українського католицького університету проводить із благословення Синоду єпископів Української Греко-Католицької Церкви.

Святкування розпочнуться ввечері 15 лютого 2017 р. Урочистою Академією в Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка, де із вітальними словами виступлять Ректор цього Університету Леонід Губерський і предстоятель УГКЦ Патріарх Святослав (Шевчук). Культурно-мистецьку програму представлять університетська Народна хорова капела «Дніпро» та хоровий колектив Київської Трьохсвятительської духовної семінарії УГКЦ. У приміщенні КНУ буде також представлена виставка про життя та діяльність Патріарха Йосифа, яка згодом буде експонуватися в інших містах України, інформує risu.org.ua.

16 лютого в Київському центрі УКУ (вул. Мазепи, 10) відбудеться круглий стіл на тему «Патріарх Йосиф Сліпий – знайомий і незнаний» з нагоди 125-ліття від народження Ісповідника Віри, предстоятеля УГКЦ в період її переслідувань радянським тоталітарним режимом та в умовах повоєнного «розсіяння» значної частини її священнослужителів і вірних по всьому світу. В обговореннях візьмуть участь «відомі очевидці» – себто ті, хто ще за життя Блаженнішого Йосифа були його сподвижниками, учнями, послідовниками: владики Любомир (Гузар), Гліб (Лончина), Борис (Ґудзяк), о. Михайло Димид. Своїми враженнями про зустріч із тодішнім Галицьким митрополитом у Київській пересильній тюрмі та про його роль у консолідації українців у діаспорі поділяться колишній в’язень ҐУЛАҐу Петро Франко й активістка патріархального руху зі США Ірина Ясінська-Ґрейвз.

Завершаться київські урочистості 19 лютого Архиєрейською Божественною Літургією і Панахидою в патріаршому соборі Воскресіння Христового.

Вже в березні цього року Інститут історії Церкви планує провести окремі виїзні наукові сесії у Полтаві, Харкові, Запоріжжі, Одесі, Чернівцях, Ужгороді, Чернігові, Житомирі, Острозі. Гостьові лекції відбудуться в інших університетських і церковних осередках. 6-7 квітня у Львові на базі Львівської духовної семінарії Святого Духа зберуться учасники Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Патріарх Йосиф Сліпий і розвиток української богословської науки та освіти у XX – на початку XXI століття». Фінальним акордом наукового відзначення Ювілею покликана стати Літня школа для молодих науковців на тему «Постать патріарха Йосифа Сліпого в контексті міжнародних церковних і політичних відносин», яка проходитиме в історичних приміщеннях Українського католицького університету в Римі за сприяння Релігійного товариства «Свята Софія» на початку липня 2017 р.