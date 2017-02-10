У Львові відбудеться перша лекція в рамках Школи міжрелігійної журналістики

У четвер, 16 лютого, о 17.00 год. відбудеться вступна лекція в рамках Школи міжрелігійної журналістики. Організатори наголошують, що у зв’язку з тим, що до цього духовно-освітнього медіапроекту долучилась велика кількість слухачів, – першу лекцію з екуменічної каплиці (кім. 116) перенесли до Малої сесійної зали Львівської міської ради (кім. 230).

Під час зустрічі учасники матимуть змогу послухати одразу двох спікерів, серед яких – організатор Школи міжрелігійної журналістики, випускниця Папського університету святого Томи Аквінського, журналіст сайту «Духовна велич Львова» Лідія Батіг (тема: «Декларація «Nostra Aetate»: «революційний» документ ІІ Ватиканського Собору в контексті міжрелігійного діалогу») – початок о 17.00 год.

«У сучасному українському суспільстві надзвичайно важливо говорити про міжрелігійний діалог, маємо кооперувати зусилля для формування миру, порозуміння, єдності, зрештою, інформаційної стратегії комунікації, яка буде спрямована на руйнування стереотипів. Я впевнена, що саме ознайомлення із основними моментами декларації «Nostra Aetate» є першим та грандіозним кроком для тих представників ЗМІ, які прагнуть працювати у сфері міжрелігійної журналістики», – зазначила Лідія Батіг.

Іншим лектором є кандидатка наук із соц. комунікацій, викладачка кафедри нових медій ЛНУ ім. І.Франка, головний редактор сайту «Духовна велич Львова» Юліана Лавриш (тема: «Особливості релігійної тематики в українських медіа: проблематика і перспективи»), початок – о 17.45 год.

«Впродовж цієї лекції мені хотілося зосередити увагу на реальних іміджах Церкви у медіа; говорити про виклики, які постають перед нашими колегами у світських і вузькоспеціалізованих ЗМІ. Від цього знову-таки залежить наша стратегія на інформаційному полі битви, яка сьогодні є ключовою, окрім економічного, політичного і соціального вимірів», – наголосила Юліана Лавриш.

Після лекцій відбудеться розмова-дискусія, під час якої спікери та учасники зможуть обмінятись думками та висловити свою позицію щодо найактуальніших питань лекції.