У Львові поліція затримала посадовця фіскальної служби на хабарі. Фото

Головний державний ревізор Державної фіскальної служби у Львівській області за перемогу у тендері вимагав від громадянина 1,2 тисячі доларів США. Затримали посадовця поблизу держустанови.

Співробітники Управління захисту економіки (УЗЕ) у Львівській області ДЗЕ Нацполіції та слідчі обласної поліції викрили у корупції посадовця фіскальної служби.

Головний державний ревізор вимагав від громадянина 1,2 тисячі доларів США неправомірної вигоди за перемогу в аукціоні з реалізації списаного службового автотранспорту служби.

10 лютого, оперативники УЗЕ у Львівській області, слідчі обласної поліції спільно з відділом внутрішньої безпеки Державної фіскальної служби за процесуального керівництва прокуратури Львівської області затримали посадовця під час одержання частини хабара. У нього вилучили 400 доларів США.

На даний час встановлюються інші посадові особи, які можуть бути причетні до злочинної діяльності.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, інформує Департамент захисту економіки Національної поліції України.