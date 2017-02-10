У Львові під колесами маршрутки постраждала дівчина-пішохід

Внаслідок ДТП 19-річну львів’янку госпіталізовано в нейрохірургічне відділення.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 9 лютого о 8.00 на перехресті вулиць Луганська – Зелена.

Як встановили правоохоронці, водій маршрутного автобуса «БАЗ», який рухався за маршрутом «село Лапаївка – вулиця Дж. Вашингтона», скоїв наїзд на пішохода, 19-річну мешканку Львова.

Внаслідок ДТП дівчину госпіталізовано в нейрохірургічне відділення з діагнозом: «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забій грудної клітки, забій передньої черевної стінки».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.