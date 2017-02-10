У Червонограді запрацював центр сучасних швейних технологій та дизайну

У середу, 9 лютого, на базі Червоноградського вищого професійного училища № 11 урочисто відкрили навчально-практичний центр сучасних швейних технологій і дизайну.

У новоствореному центрі зможуть навчатися учні професійно-технічних навчальних закладів швейного профілю.

Про це повідомили у департаменті освіти і науки ЛОДА.

На обладнання та програмне забезпечення для центру скерували близько 330 тисяч гривень. За словами директора училища Оксани Білик, новітнє устаткування дасть можливість учням опановувати професію на більш якісному рівні, а педагогам – підвищувати рівень своєї кваліфікації.

Зазначимо, що створення центру відбулося у рамках пілотного проекту з модернізації підготовки робітників за професіями “Швачка. Кравець. Закрійник” на виконання Плану пріоритетних дій Уряду.