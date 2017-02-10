У 2016 році на Львівщині здійснили близько 15 тисяч закупівель у системі “Prozorro”

У 2016 році у Львівській області провели 3600 тендерних закупівель на загальну суму 9,5 млрд грн. При цьому економія бюджетних коштів склала 428,2 млн грн.

Також здійснили 11670 допорогових закупівель на суму 2,23 млрд грн з економією 42,6 млн грн.

Такі дані про результати проведення тендерних та допорогових закупівель в електронній системі “Prozorro” розпорядниками бюджетних коштів у 2016 році на Львівщині озвучив директор департаменту економічної політики Львівської ОДА Роман Филипів під час наради голови Львівської облдержадміністрації з очільниками райдержадміністрацій та місцевих рад області у п’ятницю, 10 лютого.

“Загалом у районах Львівщини здійснили 742 допорогові закупівлі на суму 51247 тисяч гривень. Найбільше – у Яворівському районі: 113 закупівель на суму 9527 тисяч гривень, – розповів Роман Филипів. – Щодо міст обласного значення – тут здійснили 416 закупівель на суму 51790 тисяч гривень. Найбільше – у Львові: 375 закупівель на суму 47029 тисяч гривень”.

За словами директора департаменту, також 382 закупівлі здійснили структурні підрозділи ЛОДА та розпорядники бюджетних коштів, що входять у мережу цих структурних підрозділів. Що стосується інших розпорядників коштів, зокрема, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади –державних та комунальних підприємств – вони здійснили більше 10 тисяч закупівель.

“Серед найбільш вагомих критеріїв результативності системи “Prozorro” – економія бюджетних коштів та покращення конкурентного середовища”, – зазначив Роман Филипів.

Також під час наради посадовець розповів, що для розпорядників коштів та учасників торгів працівники департаменту економічної політики проводять навчання, на яких пояснюють алгоритм проведення процедур закупівель в електронній системі “Prozorro” .