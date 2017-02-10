Торік понад 60% львівських сімей отримували субсидії, тоді як у 2015 році – 30%

Торік кількість львівських сімей, які одержували житлові субсидії, порівняно з 2015 роком, була більшою майже вдвічі.

Відтак, у 2016 році надано субсидій на понад 1 млрд. грн., тоді як у 2015 році – понад 91 млн. грн. Така динаміка збільшення кількості звернень за субсидіями пов’язана з підвищенням цін і тарифів на житлово-комунальні послуги, інформує прес-служба ЛМР.

Як пояснили в управлінні соціального захисту ЛМР, через підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги та спрощення надання населенню житлових субсидій, різко збільшилась кількість її одержувачів.

Зокрема, якщо у 2014 році субсидію одержували 16 244 (6,5%) львівських сімей на загальну суму 6,162 млн. грн., то у 2015 році субсидію одержували вже 76, 943 (31%) сімей на загальну суму 91, 814 млн. грн. У 2016 році субсидію одержували 119 427 (60,8%) львівських сімей на загальну суму 1,073 млрд. грн.