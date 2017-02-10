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ПриватБанк видаватиме «теплі» кредити за безпаперовою технологією

ПриватБанк запускає нову технологію видачі кредитів на впровадження енергоефективних заходів, або «теплих» кредитів, що дозволить оформляти їх через Інтернет без необхідності надання паперових документів і довідок

Про це повідомив перший заступник голови правління банку Олег Сергеєв. За його словами, вибрати та купити енергоефективні товари можна буде в тисяч перевірених постачальників на ПриватМаркеті, а оплатити покупки – за допомогою безпроцентної розстрочки «Оплата частинами» з подальшою компенсацією частини кредиту за рахунок держави.

«Наша технологія надання «теплих» кредитів є не лише зручною та вигідною, але й максимально енергоефективною за рахунок економії паперу, часу та палива на поїздках клієнтів у банк, – зазначив Олег Сергеєв. – Банк забезпечує безвідсоткове кредитування та виплату компенсації частини кредиту, а найголовніше – гарантує виконання зобов’язань постачальників товарів і найвигідніші на ринку ціни на енергоефективну продукцію».

Згідно з рішенням уряду ПриватБанк став учасником програми «теплих» кредитів, що буде діяти й у 2017 році. Підписання угоди про співпрацю між Держенергоефективністю та ПриватБанком відбудеться наступного тижня. У рамках програми фінансування проектів енергоефективності становитиме 400 млн грн.

«Підключення потужного банку з новітніми технологіями посилить конкуренцію в банківському секторі, що дозволить здешевити вартість кредитів для домогосподарств і ОСББ та залучити більшу кількість учасників», – заявив голова Держенергоефективності Сергій Савчук.

Програма часткової компенсації вартості кредитів на термомодернізацію та заходи з підвищення енергоефективності в житловому секторі передбачає виплату відшкодування в розмірі 20% суми кредиту для фізичних осіб у разі придбання опалювальних котлів на альтернативних видах палива, 35% – для фізичних осіб для індивідуального утеплення житла, 40% – для ОСББ і ЖБК (за наявності одержувачів субсидій – від 40% до 70%).