П’ять засобів для догляду, які точно ще знадобляться в лютому

Зволожувати, зволожувати і ще раз зволожувати. А що ще треба робити зі шкірою узимку, коли надворі шалено холодно, а мати сухі полущені руки чи щічки не хочеться?

Окрім того, шкіра взимку реагує не тільки на погоду за вікном, а й на атмосферу вдома, особливо коли радіатори нещадно висушують повітря. І хоч здається, скільки ще там тої зими залишилось, розслаблятися не варто, бо знаємо з досвіду, що львівська зима може розгулятись і перед Великоднем. Тож перевіряйте свою косметичку на вміст зимових засобів для догляду.

1. Поживний крем для обличчя

Найперше, що варто мати взимку, – це жирненький поживний крем. Захищати і зволожувати шкіру обличчя взимку варто не тільки власницям сухої чи нормальної шкіри, а й тим, у кого сальні залози працюють активніше. Поживний крем вирізняє з-поміж інших щільніша і густіша текстура, а ще вміст рослинних олій, пантенолу, екстрактів ромашки, календули тощо. Основне покликання живильного крему – створити на шкірі захисний шар, щоб мороз і вітер не травмували дерму. Втім важливо наносити поживний крем краще за півгодини, а ще краще за годину до виходу на вулицю.

2. Бальзам для губ

Доглядати за губами треба в будь-яку пору року. Але саме взимку від морозу та вітру губи часто тріскають та лущаться, тож на холодну пору обирайте максимально живильні гігієнічні помади, в ідеалі на основі бджолиного воску. До речі, бальзам для губ можна приготувати і самотужки вдома. Візьміть пів чайної ложки меду, стільки ж бджолиного воску і три чайні ложки олії абрикосових кісточок. Розтопіть віск на водяній бані, додайте інші інгредієнти, перемішайте і дайте бальзаму охолонути.

3. Крем для рук

Обов’язковий атрибут зимового догляду – поживний крем для рук. Звертайте увагу на вміст у кремі гліцерину, натуральних рослинних олій та вітаміну С та Е. І не забувайте намащувати руки щоразу, як збираєтеся виходити на вулицю.

А ще косметологи радять звернути увагу на креми з вмістом сечовини. Звучить на надто приємно, зате обіцяють, результат того вартий. Адже сечовина має сильний зволожувальний і пом’якшувальний ефект, прискорює регенерацію, підтримує водний баланс. Крім того, у кремі її буде всього до 5%.

4. Крем для ніг

Помилково вважають, що ноги потребують догляду тільки влітку. Взимку шкіра на п’ятах, постійно контактуючи зі шкарпетками та колготами, лущиться ще більше. Щоб цьому зарадити, щоразу після ванни не забувайте про зволожувальний крем для ніг. Крім того, взимку варто звернути увагу на креми зі зігріваючим ефектом. Як каже стара мудра приказка: тримай ноги в теплі. Крем для ніг має бути густої жирної консистенції. До речі, для більшого ефекту на ніч після того, як намастили ніжки кремом, можна одягнути спеціальні бавовняні шкарпетки.

5. Зволожувальна маска для волосся

Подбати взимку варто і про волосся, адже воно також добряче страждає від перепадів температури, морозів і від головних уборів. Насамперед можна вітамінізувати свій щоденний шампунь. Для цього додайте вітаміни A, B, C, B12, які продаються в ампулах в аптеці. І не забудьте про зволожувальні маски перед миттям голови, які можна придбати в будь-якому косметичному магазині або аптеці. Але час від часу можна згадувати і про народні рецепти. Гарно діють маски з теплого кефіру та підігрітої реп’яхової олії. Тримати на волосся її варто приблизно сорок хвилин, після чого вимити голову шампунем, як звичайно.